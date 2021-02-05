Лидер «Родины» изберется от Тамбова

Как и предполагал “Ъ” (см. номер от 28 октября 2020 года), один из двух внефракционных депутатов Госдумы Алексей Журавлев (лидер партии «Родина») будет выдвигаться на новый срок по Тамбовскому одномандатному округу №177. Об этом “Ъ” сообщил источник в обладминистрации и подтвердил собеседник, близкий к «Родине». По их данным, такое решение накануне было одобрено в администрации президента (АП).

Напомним, в 2016 году господин Журавлев прошел в Госдуму по Аннинскому округу №89 (Воронежская область), где ранее трижды избирался один из основателей «Родины» Дмитрий Рогозин (ныне — гендиректор «Роскосмоса»). «Единая Россия» не выставляла там своего кандидата, и Алексей Журавлев победил с 46,5% голосов. Однако сейчас в АП считают, что депутат должен использовать потенциал «Родины» в Тамбовской области: на выборах в сентябре партия получила квалифицированное большинство в гордуме Тамбова, а лидер местной партячейки Максим Косенков стал врио мэра. «Но это вовсе не означает размена, "Единая Россия" в любом случае выставит против Журавлева своего кандидата»,— заверил “Ъ” собеседник в АП.

Сам Алексей Журавлев пояснил “Ъ”, что «соратники действительно склоняют» его к выдвижению в Тамбове, но прежде он проведет консультации с партактивом: «У нас в Тамбове сильные позиции, и мне не хочется их упускать. С другой стороны, жалко оставлять родной Аннинский округ, который я "на пузе прополз"».

Андрей Прах, Андрей Винокуров