«Мы держим баланс эстетики и механики»

Креативный директор часового направления Bvlgari Фабрицио Буонамасса выступил в этом году с новой серией знаменитых «змеек» Serpenti Spiga и новыми вариантами очень востребованных круглых часов Diva и Lvcea (о них на стр. 22–24). В римскую ювелирную и часовую марку он пришел в 2001 году и успел поработать над всеми ее хитами, в том числе над Aluminium Chronograph, отмеченным Iconic Watch Prize на Гран-при в Женеве.

— Прекрасная работа — Serpenti Spiga. Она, на мой взгляд, ближе к классической «змейке» Bvlgari, чем красивые модели последних лет Serpenti Seduttori.

— «Змейки» Serpenti Tubogas в 1940-х годах стали открытием Bvlgari. Затем мы вернули их к жизни, и благодаря Tubogas наша коллекция расширилась. Змея стала нашим символом.

— Что было для вас самым сложным в эпопее Serpenti?

— Линия Serpenti Seduttori была последней и, пожалуй, самой сложной. Моей задачей было придумать обычный браслет, но сохраняющий дух Tubogas, совместить повседневное и символическое. Первые эскизы Serpenti Seduttori появились еще в 2014-м. Понадобилось четыре года, чтобы сделать часы так, как мы хотели. Потом мы поменяли концепт: раньше главным было гибкое туловище змейки, теперь важна ее голова. Нам наконец-то удалось разместить в ней сложный механизм, и даже с турбийоном.

Bvlgari Serpenti Spiga Фото: Bvlgari

— И вот вы дали женщинам Haute Horlogerie в маленькой змеиной головке. А о мужских «змеях» не подумали?

— В Лондоне в бутике на Бонд-стрит я недавно увидел двух мужчин, которые примеряли Serpenti. И я подумал, что рынок может развиваться в этом направлении. Я делал эскизы мужских Serpenti, но не могу похвастаться, что они получались очень удачными. Конечно, если мы это однажды сумеем, это будет революция. Или огромный успех, или колоссальный провал.

— Хорошо, что вы вернули Serpenti Spiga гибкое «тело» часов, браслет Tubogas. Serpenti Seduttori, конечно, тоже змеи, но плоские. Мне иногда чудится в них змеиная кожа.

Bvlgari Aluminium Фото: Bvgari

— Это два разных продукта для разных клиентов. Браслет Tubogas — это наше ДНК. А Serpenti Seduttori — для тех, кто заинтересован этой идеей, но еще не готов купить часы, которые обвиваются вокруг запястья. Мы очень тщательно все продумали.

— Поздравляю вас с успехом Aluminium Chronograph. Ваши коллеги мне говорили, что вы яростно отстаивали прежний, традиционный дизайн этих часов. Но вы ведь дизайнер, почему бы все не переделать заново?

— Да, они мне говорили: «Знаешь, сложно с этим работать… Как бы это правильно подать… Ты же знаешь, как тяжело с каучуком». Я им ответил: «Даже не думайте. Мы ничего не будем менять! Все знают, любят и почитают старую модель. Если мы посмеем надругаться над иконой, нас распнут». Так что мне не нужно ставить свою подпись под дизайном Aluminium — он из 1990-х годов, и он отличный. Алюминий в то время служил в основном для машин и самолетов. В этом-то и был вызов первой модели! Теперь он используется для электронных приборов, и у нас больше нет тех инструментов, тех стандартов, все изменилось. Так что мы на самом деле многое поменяли, чтобы ничего не менять. Душа продукта осталась та же.

Bvlgari Octo Roma Carillon Tourbillon Фото: Bvlgari

— Я помню, что вы говорили об Octo Roma как о часах для молодых, ступеньке к сложности Octo Finissimo. Теперь вы добавляете в эту «молодежную» линию такое королевское усложнение, как репетир. Логично ли это?

— Octo Roma — очень важная для нас линия, это круглые часы, их легче носить. Bvlgari вообще не классическая марка, не стандартная. А Octo Roma — чуть менее экстравагантная модель, есть те, кто предпочтет носить на руке именно ее. Так что она вполне заслуживает репетира.

— Случается ли, что вам не удается уговорить инженеров сделать то, что вы считаете красивым и правильным?

— У меня отличные отношения с инженерами, часовщиками. Мы партнеры, я не деспот.

Я говорю им: «Сделайте вот так, если это возможно». Красивые, но непримечательные с механической точки зрения часы — это провал. Но и наоборот — тоже. Сила Bvlgari в том, что мы держим баланс эстетики и механики. Часто я прихожу с рисунками, и первое, что мне говорят: «Мы не можем воплотить это в реальность». Что тут можно ответить? Я всегда говорю: «Попытаемся сделать это вместе».

— Вы когда-нибудь пробовали собрать часовой механизм?

— Ну нет. Я на это не способен. Конечно, я знаю основы, но в остальном я преклоняюсь перед часовщиками, которые в этом разбираются. Один раз меня посадили перед сборочным столом, и я просто опозорился, это было невероятно сложно — я сразу поцарапал часы. Прямо сразу же.

Беседовал Алексей Тарханов