ГИБДД в Казани в ходе рейда отправила на штрафстоянки 84 автомобиля

Инспекторы ГИБДД в ходе рейда, проведенного в Казани с 18:00 3 февраля до 3:00 4 февраля, отправила на штрафстоянки 84 автомобиля в связи с нарушением правил парковки. Об этом сообщило МВД по Татарстану.

Большинство протоколов — 44 – были составлены в связи со стоянкой в запрещенных местах (ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ, штраф 1500 руб.), еще 25 – за стоянку ближе 5 метров от пешеходного перехода (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, штраф 1000 руб.).

Как писал «Ъ-Казань», в Татарстане в новом году сразу на 500 руб., или почти на 18%, выросла плата за эвакуацию задержанного автомобиля. Теперь она составляет почти 3 тыс. руб. Также увеличен почасовой тариф за хранение автомобиля на штрафстоянке.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"