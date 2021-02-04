Глава Merck объявил о своем уходе с поста гендиректора

Генеральный директор крупнейшей в мире фармацевтической компании Merck & Co. Кеннет Фрейзер покинет свой пост 30 июня этого года, говорится в заявлении фирмы. Он сохранит за собой только должность главы совета директоров компании.

Господин Фрейзер работает в Merck с 1992 года — тогда он был назначен на должность вице-президента, генерального юрисконсульта и секретаря Astra Merck Group (совместное предприятие шведской Astra AB и Merck, существовавшее до ноября 1994 года). После этого он сменил несколько руководящих должностей в компании, пока не стал ее президентом в мае 2010 года, а в январе 2011 года — генеральным директором.

Преемником господина Фрейзера на посту гендиректора станет Роберт Дэвис, которого единогласно выбрал совет директоров Merck. В настоящий момент он занимает должность исполнительного вице-президента по глобальным услугам и главного финансового директора компании.

Недавно Merck & Co приняла решение о прекращении разработки вакцины от COVID-19. Созданная Merck совместно с организацией International Aids Vaccine Initiative (IAVI) вакцина на ранней стадии тестирования не привела к формированию достаточного иммунного ответа у пациентов. Он оказался слабее, чем у людей, которым вакцина не вводилась, и они переболели коронавирусом.

Кирилл Сарханянц