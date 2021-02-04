Участник несанкционированной акции в Воронеже пожаловался в СКР на избиение неизвестными

Участник прошедшей в Воронеже 31 января несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального Александр Черников подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить факт его удержания и избиения неизвестными мужчинами в штатском. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал сам Александр Черников.

Жалоба подана в следственный отдел по Ленинскому району, где его опросил следователь. Александр Черников рассказал обстоятельства, ранее озвученные в видео, которое опубликовал воронежский штаб оппозиционера Алексея Навального. По словам молодого человека, во время шествия пятеро мужчин в штатском скрутили ему руки за спину и потащили в сторону от основной массы протестующих. Парень подумал, что его задерживают сотрудники полиции в штатском, поэтому не стал оказывать никакого сопротивления и «просто обмяк в их руках». Мужчины оттащили его в подвал некоего заведения, где якобы начали избивать. Один из них уперся парню коленом между лопаток, взял его за волосы и ударил несколько раз лицом об пол. После неизвестные забрали у молодого человека паспорт и вызвали полицию. Он не смог запомнить лица нападавших, так как его били по глазам. Прибывшие на место полицейские увезли Александра Черникова в отделение. По его словам, у них не возникло никаких вопросов к мужчинам в штатском.

Согласно поданному в СКР заявлению, которое составлено с помощью адвоката, Александр Черников просит провести проверку по изложенным фактам и дать правовую оценку. Заявитель полагает, что речь о признаках преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Процессуальное решение по заявлению должно быть принято в течение 30 дней. В отношении самого Александра Черникова возбуждено административное дело за нарушение порядка публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Рассмотрение материалов в суде назначено на 16 февраля.

31 января в Воронеже, как и в других городах России, прошла несанкционированная акция в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В результате в Воронеже были задержаны более 170 человек.

Сергей Толмачев