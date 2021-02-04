Полицейского привлекли в качестве посредника Замначальника ОМВД задержан в Уфе по делу о взятке

Заместитель начальника отдела МВД России по Уфимскому району Андрей Теплов подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, он и его знакомый уфимец Вадим Бахтизин получили 12,5 млн руб. от местного предпринимателя, чтобы прекратить в отношении того расследование уголовного дела. Оба подозреваемых задержаны.

Третий отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего заместителя начальника отдела МВД России по Уфимскому району Андрея Теплова и 58-летнего уфимца Вадима Бахтизина. Они подозреваются в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили “Ъ” в пресс-службе следственного ведомства.

По версии следствия, Вадим Бахтизин узнал, что в отношении его знакомого предпринимателя, чья личность не разглашается, расследуется уголовное дело по фактам мошенничества и фальсификации доказательств.

Вступив в сговор с Андреем Тепловым, господин Бахтизин сообщил фигуранту, что за взятку в 12,5 млн руб. может обеспечить прекращение уголовного преследования.

Деньги он обещал передать должностным лицам правоохранительных органов. Предприниматель согласился и передал злоумышленникам необходимую сумму.

Вадим Бахтизин Фото: ФСБ по Башкирии

Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками управления ФСБ России по Башкирии. Вадима Бахтизина задержали вчера вечером, Андрея Теплова — в четверг утром возле его дома в Уфе.

По данным “Ъ”, Вадим Бахтизин — бывший предприниматель. Согласно «СПАРК-Интерфакс», его полный тезка в прошлом был совладельцем и директором уфимских ООО «Башсельхозинвест», «Регионсервис», «Уралмонтажстрой», московских ООО «Вымпел-трейд» и «Химинвест и К». В настоящее время все эти компании ликвидированы.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что ведомство проводит служебную проверку.

Если вина подозреваемых будет доказана, санкции, в частности, предусматривают штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн руб. или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки, а также лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

Влада Шипилова, Уфа