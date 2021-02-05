Тимпрыгинг

Первый в российском фигурном катании командный турнир, стартующий завтра, выглядит событием любопытным по двум причинам. Одна из них связана с необычным форматом соревнований, включающим наряду с традиционными выступлениями прыжковые состязания, вторая — с ярким составом участников турнира, в который вошло большинство отечественных лидеров. Возглавят команды две суперзвезды фигурного катания — Алина Загитова и Евгения Медведева.

Турнир по фигурному катанию, который пройдет в этот уикенд в московском дворце «Мегаспорт», обещает стать событием довольно любопытным. Эти соревнования задумывались как разминочные для сильнейших российских фигуристов перед чемпионатом мира, который должен состояться в конце марта в Стокгольме. Пройдут они в необычном формате — командного первенства. Он на национальном уровне будет опробован впервые.

Все участники на жеребьевке будут поделены на две команды. Возглавят их чемпионка и вице-чемпионка пхёнчханской Олимпиады Алина Загитова и Евгения Медведева. Они остаются по-прежнему самыми востребованными в медийном плане российскими фигуристками, хотя на данный момент не выступают. Загитова приостановила карьеру в декабре прошлого года, Медведева в этом сезоне не появлялась на льду на официальных соревнованиях. В каждую из команд войдут шесть одиночников (трое мужчин и три женщины), три танцевальных дуэта и две спортивные пары. За выступления в короткой и произвольной программах им, как это происходит на традиционных состязаниях, будут выставляться баллы, а победитель определится по сумме.

Укомплектованы команды будут главным образом фигуристами, вошедшими в первую шестерку на декабрьском чемпионате России. Разборки среди девушек должны стать по традиции темой наиболее обсуждаемой. Из шести участниц четыре — Арина Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых — являются подопечными Этери Тутберидзе. Еще одна — Александра Трусова — ее воспитанница, перешедшая прошлой весной к Евгению Плющенко. Принять участие в турнире должна была и Алена Косторная, доминировавшая в прошлом сезоне и завоевавшая золото чемпионата Европы, но подготовиться к командному первенству она не успела из-за коронавируса. В шестерку вошла также Елизавета Туктамышева — единственная спортсменка на командном турнире, которая давно вышла из юниорского возраста, но по-прежнему удерживается на плаву.

Не менее интересная борьба намечается и у мужчин. Каждый из шести заявленных спортсменов способен выбиться в лидеры, но никто из них между тем не лишен слабых сторон. Михаилу Коляде, завоевавшему в декабре прошлого года золото чемпионата России, может не хватить для победы сложности контента, Андрею Мозалеву и Александру Самарину — стабильности исполнения четверных прыжков. У Дмитрия Алиева и Макара Игнатова часто силы заканчиваются раньше, нежели произвольная программа. Марку Кондратюку может помешать нехватка опыта.

В спортивных парах соревноваться будут всего четыре дуэта. Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, уже имеющим россыпь медалей крупных турниров, придется довольно нелегко в столкновении с более молодыми соперниками — Анастасией Мишиной и Александром Галямовым, Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, Дарьей Павлюченко и Дмитрием Ходыкиным. В танцах на льду однозначными фаворитами в отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые пропускают командное первенство из-за того, что ранее оба партнера переболели коронавирусом, считаются Александра Степанова и Иван Букин. Остальным дуэтам — Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро, Аннабели Морозовой и Андрею Багину, Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину, Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину, Софье Шевченко и Игорю Еременко — за место вслед за лидерами придется побороться.

Наиболее зрелищной частью турнира станут, похоже, прыжковые соревнования среди выступающих в одиночном катании спортсменов. Состоять они будут из трех раундов. В первом члены команды должны исполнить разные прыжки (повторения не допускаются), во втором — по самому сложному из их арсенала прыжку, в третьем — по каскаду из пяти прыжков. Бороться будут женщины против мужчин, причем шансы на победу у них, как ни парадоксально, похоже, равны.

В команде девушек самый сложный контент у Александры Трусовой. Она приземляла на соревнованиях четыре разных четверных прыжка, Анна Щербакова — два (зато очень дорогостоящих — флип и лутц). Арсенал Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой чуть попроще и включает самый дешевый четверной тулуп и тройной аксель. Михаил Коляда имеет в активе только четверной тулуп, с которым он победил на чемпионате России в декабре. У остальных мужчин — Андрея Мозалева, Макара Игнатова и Дмитрия Алиева — перечень исполняемых прыжков чуть подлиннее, однако у всех есть серьезные проблемы со стабильностью их исполнения.

Екатерина Ремизова