На строительство насосной станции в станице Тамань выделят 500 млн рублей

Насосную станцию с накопительными емкостями общим объемом 5 тыс. кубометров построят до конца 2021 г. в станице Тамань Темрюкского района в рамках госпрограммы «Развитие ЖКХ». На реализацию проекта планируется выделить около 500 млн руб. из краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

После окончания строительства и ввода в эксплуатацию двух резервуаров станции, на 2,5 тыс. куб.м каждый, а также соединяющего их трубопровода длинной 16 км, объем запасов питьевой воды станицы Тамань вырастет в три раза. Также на насосной станции будет установлена гидролизная система для дополнительного обеззараживания воды. Эти меры, по мнению властей, обеспечит постоянное бесперебойное водоснабжение населенного пункта.

Дополнительной мерой по решению проблемы водоснабжения Темрюкского района станет реконструкция Таманского группового водопровода, который к 2024 г. пополнится более 50 км новых сетей.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 г. в Новороссийске запустили водопроводную насосную станцию «Вербовая балка», которая призвана обеспечить бесперебойной подачей воды 7 тыс. абонентов.

Ольга Логинова