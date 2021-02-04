«Термин “репрессии” сам по себе приходит в голову»

В России нет репрессий, есть жесткие меры в отношении нарушителей закона — так в Кремле оценили последствия несогласованных акций протеста последних недель. Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать случаи, когда задержанные сутками живут в автозаках и отбывают аресты в переполненных камерах. Дмитрий Песков на это заявил, что вина за это в первую очередь лежит на самих участниках незаконных митингов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть не сумела просчитать последствия своих собственных действий.

Несанкционированные акции протеста захватила информационное пространство. Что сейчас обсуждается: Навальный, митинги, разгоны, последствия, а также перспектива новыхзЗападных санкций, остановят или нет «Северный поток-2». Затем можно выделить цены на продукты питания, которые отчаянно сопротивляются попыткам правительства их заморозить. Впрочем, не будем представлять все в черном цвете, есть и положительное. Налицо явный успех вакцинации: COVID-19 отступает, по крайней мере, такой вывод можно сделать на сегодняшний день.

Тем не менее, путем нехитрых вычислений получается, что отрицательного больше. И самое главное, что сбить эту негативную волну нечем. Не находится альтернативная положительная повестка, на которую можно было бы переключить внимание электората. Даже призыв вернуть Донбасс домой и президент Зеленский-палач свободных СМИ не нашли надлежащего отклика в сердцах российских людей. Более того, так кажется, что раздражение нарастает.

И вот пресс-секретарю президента задается простой вопрос следующего содержания: не считаете ли вы, что сейчас происходят самые массовые репрессии в новейшей истории России? Собственно, практически весь конференц-колл Дмитрия Пескова посвящен задержаниям, арестам и даже пыткам. Социальные сети заполнены фотографиями переполненных изоляторов, люди буквально живут в автозаках — сажать некуда. Такое действительно происходит впервые. Уже предлагают обратиться к чилийскому опыту времен просвещенного диктатора Аугусто Пиночета и использовать стадионы. Нехорошие такие ассоциации.

Дмитрий Сергеевич категоричен: нет никаких репрессий, есть незаконные митинги и жесткий ответ закона.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: Задержанных больше, чем их могут обработать эти изоляторы, и задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Но здесь нужно говорить не о последствиях. В первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях.

Иными словами, сами виноваты. Хорошо, закон для всех один. Только вот в Конституции черным по белому записано: народ имеет право выражать свое мнение. Но почему-то так получается, что закон в России — это только «нельзя», а «можно» лишь соглашаться и не перечить. В принципе, на все можно найти ответ и объяснение. Вопрос в том, насколько убедительно это выглядит.

Впрочем, от общего к частному. Допустим, в современной России нет репрессий. При этом в стране есть официальные институты, которые отвечают за права человека. Соответствующий совет при президенте и даже уполномоченный в чине генерала МВД. Не совсем понятно, в чем состоит их основная задача. Совет при президенте — так доложите главе государства, мол, перегибы. Граждане Российской Федерации живут в автобусах без еды и, извините, туалета — не является ли это нарушением их конституционного статуса? При том что речь лишь о задержанных, а не об осужденных. А может быть, они и не виновны, просто мимо шел человек, его забрали? И как все это прикажете трактовать с точки зрения закона и юриспруденции? Термин «репрессии» сам по себе приходит в голову. И избавиться от этого пока не получается.