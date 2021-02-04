В Ярославле за 39 млн рублей продают историческую церковь

В Ярославле на продажу выставили здание бывшей Николо-Тропинской церкви 17 века, сообщило сетевое издание 76.ru. В публикации на сайте объявлений указывается, что историческое здание, являющееся в настоящее время частной собственностью, продается за 39 млн руб.

Двухэтажное здание площадью 697 кв. м. расположено на земельном участке площадью 4.479 кв. м. Построен храм был в 1660 году на правом берегу Которосли. В 1931 году храм закрыли. С него убрали купала и колокольню. Здание использовалось под клуб, общежитие, под складское помещение.

Подробнее о продаже исторических зданий Ярославля, находящихся в собственности мэрии для пополнения бюджета города, в материале “Ъ-Ярославль” – «Ломтики культурного наследия»

София Бастрыгина