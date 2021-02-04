Глава Минэнерго сменит главу Минсельхоза в совете директоров «Газпрома»

Глава Минэнерго Николай Шульгинов может войти в совет директоров «Газпрома» вместо главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, следует из сообщения холдинга. Господин Патрушев входил в состав совета директоров монополии с 2016 года, однако на этот раз не вошел в число кандидатов в совет. По данным “Ъ”, уже несколько месяцев обсуждаются возможная отставка господина Патрушева с поста министра и его возможный уход на позицию губернатора в один из субъектов РФ.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с господином Шульгиновым в список кандидатов в новый состав совета вошли также уже действующие его члены: глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию со странами—экспортерами газа Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместители Виталий Маркелов и Михаил Середа, вице-премьер Александр Новак, председатель казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ им. И. М. Губкина Виктор Мартынов, ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В составе совета директоров «Газпрома» 11 человек. Годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет 25 июня в Санкт-Петербурге.

Татьяна Дятел