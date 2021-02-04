На ОАО «Птицефабрика Таганрогская» снят карантин по птичьему гриппу

В Неклиновском районе на ОАО «Птицефабрика Таганрогская» снят карантин по гриппу птиц. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

В октябре 2020 года в паталогическом материале кур, принадлежащих птицефабрике «Таганрогская», был обнаружен птичий грипп. «С момента выявления вируса комплекс профилактических мероприятий по недопущению заноса и распространения его в Ростовской области проводился в соответствии с утвержденными планами и ветеринарными правилами по борьбе с гриппом птиц. На текущий момент ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации заболевания на территории птицефабрики выполнены в полном объеме»,— отмечается в сообщении.

Также ранее карантин был снят на территории КФХ Величко А.В. в поселке Новоприморском Приморского сельского поселения Неклиновского района и в селе Ряженом Ряженского сельского поселения Матвеево-Курганского района.

Наталья Шинкарева