В хозяйствах двух районов Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу

Карантин по гриппу птиц был снят на территории хозяйств КФХ Величко А.В. в поселке Новоприморском Неклиновского района и в селе Ряженом Матвеево-Курганского района. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области.

Карантин из-за птичьего гриппа был введен на территории хозяйства КФХ Величко А.В. в середине ноября, а в селе Ряженом — в декабре. «Ветеринарные специалисты просят владельцев строго выполнять свои обязанности по обеспечению благополучия в своих подворьях, не выпускать птицу на улицу, а также немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа или заболевания птицы»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева