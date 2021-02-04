В Петербург прибудет новая партия вакцины от COVID-19

В четверг, 5 февраля, в Петербурге ожидают прибытия партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 75600 доз. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на генерального директора «Центральной фармацевтической базы Санкт-Петербурга» Любовь Полякову.

Сразу после проверки на фармацевтических базах вакцину будут распространять по пунктам вакцинации. Их в настоящий момент в городе действует более 100.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что по заявлению губернатора Александра Дрозденко в Ленобласти сорван график поставки вакцины от COVID-19.