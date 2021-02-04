В центре Краснодара на два месяца перекроют часть улицы Чапаева

В Краснодаре из-за замены системы водоотведения с 1 марта по 30 апреля 2021 года будет ограничено движение по улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, специалисты ООО «Краснодар Водоканал» заменят старые канализационные трубы диаметром 300 мм, проложенные 60 лет назад, на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Кроме того, на участке заменят 17 канализационных колодцев.

«Потребители будут получать услуги в обычном режиме», - говорится в сообщении мэрии.

Как писал “Ъ-Кубань”, до 14 февраля в Краснодаре частично ограничено движение в районе перекрестка улиц Московской и Солнечной, где началось строительство новой трамвайной линии. На участке проведут переустройство инженерных сетей. Проехать с улицы Солнечной на Московскую можно только повернув направо, при движении с обоих направлений. С Московской на Солнечную повернуть можно при движении со стороны улицы Петра Метальникова.

Виктория Колганова