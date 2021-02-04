На строительство соцобъектов в 2021-2023 годах свердловские власти потратят около 13 млрд рублей

Около 13 млрд руб. будет направлено на строительство социальных объектов в Свердловской области в 2021-2023 годах. Соответствующее постановление о распределении субсидий между 45 муниципалитетам, было принято сегодня на заседании регионального правительства, сообщает департамент информационной политики области.

«Распределение субсидий предлагается с учетом заключенных соглашений на предоставление средств из федерального бюджета»,— отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Согласно документу, до 2023 года Екатеринбург получит 6,2 млрд руб. на строительство детских садов и школ, а также дорог в микрорайоне Солнечный и районе Академический. «На переселение людей из аварийного жилья в этом году муниципалитетам будет направлено 2,4 млрд руб. На строительство и реконструкцию школ, в том числе в сельской местности, в 2021-2023 годах будет выделено почти 3,6 млрд руб., часть средств поступит из федерального бюджета»,— уточнили в департаменте информполитики.

Помимо этого, сегодня правительство Свердловской области приняло ряд постановлений о выделении более 7,4 млрд руб. на строительство и ремонт муниципальных дорог.