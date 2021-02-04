В 2021 году ООО «Башкирэнерго» планирует установить 34 тыс. приборов учета

В зоне ответственности ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») за 2020 год установлено 22 тыс. приборов учета электроэнергии — СУЭЭ (М) (система учета электрической энергии (мощности). Из них 11,5 тыс. счетчиков установлено в рамках исполнения Федерального законодательства о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием СУЭЭ (М). 5,5 тыс. приборов учета смонтированы для проекта «Smart grid» в Уфе, еще 5 тыс. — в узлах наибольших потерь электроэнергии в сети 0,22 (0,4) кВ.



Напомним, с 1 июля 2020 года расходы на покупку и установку приборов учета перешли с граждан на гарантирующих поставщиков и сетевые организации. В Республике Башкортостан счетчики для потребителей устанавливают ООО «Башкирэнерго» (кроме многоквартирных домов) и ООО «ЭСКБ» (только многоквартирные дома). А с 2022 года энергетики обязаны будут устанавливать только интеллектуальные системы учета, которые отличаются от счетчиков предыдущего поколения автоматической и дистанционной передачей данных расширенного объема. Между тем новостройки уже с этого года будут оснащаться интеллектуальными приборами учета электроэнергии. Всего в текущем году ООО «Башкирэнерго» планирует установить 34 тыс. приборов СУЭЭ (М).