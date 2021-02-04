Спрос на подержанные электромобили в Свердловской области вырос на 111,1% за 2020 год

В 2020 году продажи автомобилей с электродвигателем на вторичном рынке в Свердловской области выросли на 111,1% по сравнению с 2019 годом, следует из результатов исследования экспертов сайта «Авито Авто». Доля электромобилей на вторичном рынке выросла с 0,029% до 0,053%. Средняя стоимость таких машин в прошлом году составила 589 тыс. руб.

Самой востребованной маркой в Свердловской области стал Nissan Leaf со средней стоимостью 550 тыс. руб. Второе место в доле продаж занял автомобиль Nissan NV200 (средняя цена 695 тыс. руб.), третье — Tesla Model 3 (около 4,1 млн руб.).

Увеличение объема продаж электрокаров эксперты сайта связывают с отменой в мае 2020 года таможенных пошлин на ввоз электромобилей на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Рост спроса на электромобили является закономерной тенденцией, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с двигателем внутреннего сгорания, в том числе за счет более низкой стоимости техобслуживания. При этом в абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей»,— отметил руководитель группы аналитики «Авито Авто» Марат Миннекаев.

По его словам, в России отсутствуют механизмы господдержки для покупателей электромобилей, которые могли бы поспособствовать росту продаж. «Подстегнуть спрос на электрокары также может развитие инфраструктуры, в частности, появление достаточного количества зарядных станций в крупных городах»,— добавил господин Миннекаев.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что профильные министерства Свердловской области совместно с бизнесом готовят предложения по налоговым льготам под строительство зарядных станций для электромобилей, а также рассматривают возможность их допуска на выделенные полосы для общественного транспорта. Предполагается, это будет стимулировать продажи электрокаров.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Электрокарам некуда воткнуться»