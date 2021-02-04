В Киеве националисты провели акцию протеста у здания телеканала «Наш»

У здания телеканала «Наш» в Киеве прошел митинг нескольких десятков украинских националистов из радикальной организации «С14», требующих закрытия вещателя. Канал обвиняют в пророссийской позиции из-за эфира в поддержку трех каналов, подпавших под санкции.

Издание «Страна.ua» пишет в Telegram, что протестующие пытались прорваться к зданию, где располагается редакция, вступили в потасовки с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили националистов. Пятерых демонстрантов задержали.

Журналисты выходили к митингующим, те в ответ начали их оскорблять и требовать их увольнения. Также в журналистов кидали снежками, передает «РИА Новости».

3 февраля на Украине прекратили вещание «112 Украина», ZiK и NewsOn. Президент Владимир Зеленский ввел против них санкции в рамках борьбы с «пропагандой, финансируемой страной-агрессором». Представители телеканалов назвали запрет «политической расправой над неугодными СМИ». Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что инициирует процедуру импичмента президента.

Подробнее — в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».