Депутат Закса Ленобласти отправлен под стражу до апреля

Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу депутата Законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР Юрия Голикова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30–ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на преступление, крупное мошенничество. Под арестом он пробудет до 1 апреля, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Предварительное следствие установило, что Голиков не позднее 26 ноября, ввел в заблуждение представителей ООО «Вега» К. и Г., которым пообещал содействие за денежные средства в размере 3 млн рублей. Средства, якобы, нужны были для взятки должностным лицам УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 2 февраля во время оперативно-розыскных мероприятий депутат с муляжем денежных средств был задержан сотрудниками УФСБ России по городу и области. Голиков вину не признает.

Подробнее об аресте депутата — в материале “Ъ-СПб” «Областному парламентарию вменяют попытку мошенничества».