Роскачество предупредило о мошеннической схеме с топливными картами

Роскачество предупредило об активизации мошенников, которые предлагают скидки на приобретение топливных карт. Ведомство раскрыло схему, которую используют злоумышленники, и дало рекомендации водителям.

В сообщении на сайте Роскачества говорится, что мошенники пишут держателю топливной карты рассылки на e-mail, в СМС или мессенджерах. Также в схеме задействованы посты в группах для автомобилистов в соцсетях и рекламные баннеры.

Мошенники предлагают купить топливную карту со скидкой в 50% через сайт с платежной формой. Цена карты варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, а дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию. Услугу может продвигать «агент поддержки» топливной компании. Платежи тех, кто ввел свои данные, уходят мошеннику. Он также получает реквизиты карты жертвы и может похитить с нее средства.

Чтобы избежать потери денег, эксперты Роскачества рекомендуют всегда проверять адрес, с которого пришло письмо, и с осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям. «Самостоятельно проверяйте адрес в адресной строке (должно насторожить нетипичное использование доменного расширения, например .club вместо .ru), наличие безопасного подключения ("замочек")»,— рассказали в Роскачестве. Организация советует не переходить по ссылкам, использовать антивирус и не вводить данные карты на неофициальных сайтах.