Суд отпустил обвиняемых по делу о прорыве дамб на реке Сейба Красноярского края

Курагинский райсуд изменил обвиняемым по делу о прорыве дамбы на реке Сейба меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Так как преступление квалифицируется как средней тяжести, то содержать подсудимых под стражей можно не более шести месяцев с момента поступления дела в суд»,— говорится в сообщении.

Фигурантам дела запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом и мобильной связью, быть возле работ на реке Малая Сейба, также нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими.

Как уточняет пресс-служба, по делу из 32 потерпевших опрошены 28 человек. Судебное следствие продолжается.

19 октября 2019 года в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате был затоплен вахтовый поселок. Погибло 20 человек. Управление Следственного комитета в Сибирском федеральном округе завело уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Ранее сообщалось, что суд поместил под стражу фигурантов дела гендиректора золотодобывающего предприятия «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера компании Евгения Александрова.

Подробнее о судебном процессе по делу о прорыве дамбы артели «Сисим» — в материале “Ъ-Сибирь” «За 20 погибших ответят трое».

Екатерина Лукашевич