ЦБ сообщил о смене тактики телефонных мошенников

Телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, поскольку основные их методы граждане уже знают, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

В ходе выступления на Инфофоруме-2021 он рассказал, что раньше основной «легендой» мошенников была угроза средствам на карте. «Однако ее "маржинальность" сильно упала, поэтому в период пандемии основной легендой была угроза накоплениям на вашем счете. "Средний чек" по таким атакам гораздо выше, поскольку атака совершается на всю сумму на счете»,— рассказал господин Уваров (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ЦБ отметил, что количество звонков от аферистов возросло. «Это значит, что для сохранения высокого уровня прибыли от мошеннических действий им нужно прикладывать гораздо больше усилий. Причина этого, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности. Их стало сложнее обмануть. Но все равно, к сожалению, клиенты банков становятся жертвами мошенников»,— сказал он.

Ранее “Ъ” рассказывал, что телефонные мошенники начали использовать Telegram-бот, в котором можно менять номер телефона и голос при звонке. Эксперты считают, что появление все более простых инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению.

Подробнее — в материале “Ъ” «Человек за ботом!»