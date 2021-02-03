4800 канистр контрафактной стеклоомывающей жидкости изъяли в Петербурге

Полиция изъяла на территории промзоны во Фрунзенском районе около 30 тысяч литров стеклоомывающей жидкости без документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

1 февраля сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили на улице Салова металлические контейнеры со стеклоомывающей жидкости неподтвержденного происхождения. Вместе с жидкостью были обнаружены накладные на отгрузку в Московскую область. Документов, по которым можно было бы отследить предприятие выпуска жидкости, не нашлось. Пятеро рабочих, присутствующих на месте, были опрошены.

Полиция полагает, что в состав контрафактной жидкости входит метиловый спирт, ограниченный к обороту. В настоящий момент устанавливаются владелец контейнера и партии жидкости.