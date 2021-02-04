Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о беспорядках во Владикавказе

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону сегодня, 4 февраля, началось рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению пятерых жителей Северной Осетии в участии в массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года. В ходе заседания прокурор зачитал обвинительное заключение.

20 апреля прошлого года в столице Северной Осетии состоялось массовое выступление граждан с требованием отставки правительства республики. Акция обернулась столкновениями с бойцами Росгвардии и сотрудниками полиции. При этом подсудимые Заза Царитов, Давид Окруашвили, Магомед Кадыров, Аслан Гасиев и Артур Бугулов, по версии следствия, бросали камни в представителей правоохранительных органов. В связи с этим им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

В ходе заседания двое подсудимых согласились с обвинением, остальные заявили о несогласии. «Просто кинул один камень, какая здесь может быть 212-я статья?» — сказал Аслан Гасиев.

Рассмотрение этого уголовного дела ростовским судом продолжится 10 февраля.

Как ранее писал “Ъ”, суды над обвиняемыми в беспорядках жителями Владикавказа были перенесены в Ростов-на-Дону решением Верховного суда РФ по ходатайству Генпрокуратуры. Ходатайство было мотивировано тем, что участники несанкционированного митинга способны оказать воздействие на судей Северной Осетии и соседних регионов. Защита обвиняемых выступала против рассмотрения дела в Ростове-на-Дону.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «COVID грозит длительной изоляцией».

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону