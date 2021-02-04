Эксперты УЕФА посетят Петербург через неделю

Очередной визит экспертов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Петербург состоится 11-12 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира в России. В ходе визита проверяющие оценят готовность города и стадиона к принятию матчей Евро-2020.

Как заявил гендиректор оргкомитета чемпионата в Петербурге Алексей Сорокин, на матчи на «Газпром-Арену» могут пустить не менее 50% зрителей. «Мое личное ощущение: это будет 50 или более процентов зрителей. Было принято разумное решение решать по каждому городу отдельно, это нам ещё поможет. Но, на сегодняшний день, на допуск ста процентов зрителей рассчитывать сложно», — сообщил он «Чемпионату».

Ранее в УЕФА подтвердили, что планируют провести чемпионат Европы летом 2021 года в 12 городах, в том числе и в Петербурге.