Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова побеседовала с владелицей галерей Марией Бурасовской о том, как лучше вписать фото в интерьер.

Даже если вы не являетесь коллекционером искусства, украсить свой дом хочется. И фотография в этом случае может стать хорошим решением. Между коллекционными работами и постерами из IKEA есть хороший вариант — тиражные работы известных фотографов. Мы поговорили с владелицей галереи Lumas, занимающейся тиражной фотографией, и галереи редкой коллекционной фотографии «Глаз» Марией Бурасовской о том, как правильно подбирать фото под интерьер и интерьер под фотографию, тиражную и не только.

«Прежде всего нужно выбирать то, что нравится, — уверена Мария. — Даже если фото очень подходит под твой диван или является очень выгодной инвестицией, но не нравится тебе самому, оно будет только раздражать. Второе правило — не покупайте искусство в последний момент. Потому что бывает очень сложно подобрать работы под готовый интерьер. Старайтесь определиться с ними еще на этапе проекта и попросить дизайнера вписать работы в рендеры вместе с мебелью. Фотография на стене может стать очень удачным акцентом в вашем интерьере. А если хотите еще и вложить деньги с умом, то изучите биографию художника, чтобы понимать, что вы покупаете. И смотрите на наличие подписи на работе, чтобы купить авторский отпечаток, а не постер».

А что делать, если у вас есть коллекция и вы хотите создать интерьер под нее? Вот что отвечает Мария: «Хочу развеять древний миф, что идеальный фон для искусства — белый. На самом деле это светло-серые стены, они куда больше идут как к цветным, так и к черно-белым работам. Что же касается хранения, при покупке нужно обращать внимание на качество печати и обрамления. Не вешайте фотографии под прямые солнечные лучи (в фотографии начинаются необратимые химические процессы) в особо влажных помещениях, если они не напечатаны специальным способом».