Ученые оценили в 90% эффективность первой дозы вакцины Pfizer

Анализ прививочной кампании в Израиле показал, что первая доза вакцины Pfizer/BioNTech обеспечивает 90% защиты вакцинируемому от COVID-19, но спустя 21 день после прививки, сообщает The Guardian со ссылкой на исследования Университета Восточной Англии.

Как отмечает издание, новые данные вступают в противоречие с прежним исследованием израильских ученых, согласно которому одна доза вакцины не дает адекватной защиты. Профессор университета Пол Хантер заявил, что исследователи увидели упущения в том, как израильские ученые работали с данными. «Они не пытались оценить эффективность вакцины в период после 18-го дня от ее введения. А это дало бы лучшие указания на то, насколько эффективной могла бы быть одна доза вакцины, если выдачу второй дозы отложат на 12 недель»,— сказал он.

При этом сразу после вакцинации уровень защиты привитых в Израиле был почти что нулевым вплоть до двух недель после прививки. После этого иммунитет начинает постоянно расти, достигая показателя в 90% на 21-й день после прививки. Господин Хантер добавил, что в течение первых восьми дней риск инфицирования увеличивается. «Мы не знаем, почему вначале есть повышенный риск инфицирования, но он может быть связан с людьми, которые, как только получают вакцину, становятся менее аккуратными в поведении»,— сказал он.

В конце декабря 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о новом штамме коронавируса, который распространяется на 70% быстрее обычного. По данным британских ученых — впрочем, данные нуждаются в подтверждении, этот вариант коронавируса является еще и более летальным.

О распространении «британского штамма» — в материале «Летучий британец».