На статус резидента Арктической зоны претендуют более 30 ямальских предпринимателей

Более 30 предпринимателей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправили заявки в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на получение статуса резидента Арктической зоны. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

В данный момент статус резидентов Арктической зоны имеют: предпринимательница из Ноябрьска Оксана Корнелюк за инвестиционный проект по реконструкции первого этажа гостиницы «Белая медведица» стоимостью 16,8 млн руб., Тамара Кисс из Салехарда с проектом по созданию прачечной на общую сумму 16,6 млн руб., а также компания «Эксклюзив партнер», которая планирует построить логистический хаб в Ноябрьске более чем за 22 млн руб.

Статусом участника Арктической зоны позволяет воспользоваться рядом налоговых и административных преференций: ставка налога на прибыль в федеральный бюджет до 2030 года — 0%, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, льготы по налогу на имущество, УСН и земельному налогу, а также в зоне будет применяться процедура свободной таможенной зоны. Проверки в отношении таких фирм будут проводиться только по согласованию с Минвостокразвития России. Кроме того, для осуществления инвестиционных проектов в туристической сфере и сфере услуг для населения предусматривается льготная ставка 5% по налогу на прибыль в течение пяти лет с момента получения первой прибыли.

Арктическая зона РФ — сухопутные территории субъектов Российской Федерации, объединенные в экономическую зону. К сухопутным территориям Арктической зоны относятся: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также части Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Предполагается, что Арктический макрорегион станет крупнейшей экономической зоной РФ (почти 5 млн кв. км).

Ирина Пичурина