«Рост выше рынка и конкурентов»

DPD в России, один из крупнейших коммерческих логистических операторов, укрепляет позиции на рынке. За год компания перевезла более 50 миллионов посылок и полмиллиарда килограммов. Взрывной рост был во многом обусловлен усилением позиций в e-commerce. Объемы отправок для интернет-магазинов в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на рекордные 89 процентов, а выручка — на 68 процентов.

«Несмотря на сложный для отрасли 2020 год, DPD в России не потеряла объемов в В2В, а в сегменте доставки для e-commerce показала рост значительно выше рынка и основных игроков. Согласно исследованию Data Insight, за 2020 год было доставлено на 35 процентов больше отправлений, чем в 2019 году, а у DPD — рост на 89 процентов. Исходя из данных того же исследования, мы оцениваем свою долю рынка курьерской доставки примерно в одну четвертую,— говорит Николай Воинов, генеральный директор DPD в России.— DPD с успехом завершила 2020 год, пройдя, по сути, непрерывный высокий сезон и подтвердив звание надежного и гибкого партнера для тех, кто делает бизнес. В 2020 году компания сфокусировалась на качестве оказываемых услуг, клиентском сервисе и цифровизации. NPS получателей интернет-магазинов был на стабильном уровне выше 70 процентов за счет новых стандартов сервиса, автоматизации и внедрения решений на базе искусственного интеллекта».

DPD работает на рынке уже 30 лет, компания умеет справляться с большими объемами и быстро масштабироваться. Два московских хаба DPD работали на полную мощность, обрабатывая до 100 тысяч посылок в сутки каждый. Максимальное число отправок, доставленных за один день, приблизилось к 200 тысячам.

Если говорить о географии заказов, то самым активным стал Московский регион — объемы отправлений для интернет-магазинов здесь выросли в два раза. Кроме того, отличились онлайн-покупатели с юга, рост отправок на 134 процента, и c Урала — на 85 процентов.

Международный бизнес DPD также продемонстрировал серьезный рост: объемы отправок трансграничной доставки выросли на 85 процентов по сравнению с 2019 годом. Таких показателей удалось достичь благодаря росту заказов у клиентов, с которыми компания работает давно, и новым запускам. Так, в прошлом году DPD вывела на рынок России такие бренды, как Victoria Secret, American Eagle, Tarte, Decos и MVMT.

В 2020 году 80 процентов покупателей выбирали доставку курьером, а не самовывоз, в апреле цифра увеличилась до 87 процентов. При этом сеть пунктов выдачи DPD Pickup продолжала развитие, поскольку это один из стратегических приоритетов компании, подкрепленный запросом со стороны клиентов и получателей. Сейчас число городов, где расположены точки, приближается к 700, а количество пунктов превысило 4 тысячи, что позволило компании занять лидирующие позиции по размерам сети, согласно Data Insight.

В 2020 году россияне, судя по данным DPD, занимались собой, заказывая спорттовары и украшения, а также обустройством дома — ремонтировали и закупали мебель.

Топ-5 индустрий, которые выросли в отправках больше остальных:

ювелирные изделия — в 5 раз; спорт, туризм и отдых — в 3 раза; мебель и фурнитура — в 2,8 раза; инструменты — в 2 раза; товары для дома — в 1,4 раза.

Также сильно выросли следующие категории товаров:

музыкальные инструменты — на 130 процентов;

детские товары — на 110 процентов;

компьютеры и ноутбуки — на 94 процента;

одежда и обувь — на 78 процентов;

косметика и парфюмерия — на 76 процентов.

«Мы с оптимизмом смотрим на 2021 год, который начался достаточно активно. В планах открытие нового автоматизированного логистического хаба на юге Москве с объемом обработки 350 тысяч посылок в день, дальнейшее развитие и цифровизация каналов взаимодействия и коммуникации с клиентами и партнерами логистической платформы и, конечно, новые продукты и услуги для наших любимых клиентов»,— подводит итог Николай.