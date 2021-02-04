В Ростов поступит 5 тыс. доз вакцины от коронавируса

В пункты вакцинации Ростова-на-Дону прибудет партия из 5 тыс. доз вакцины, сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас в городе работают 30 пунктов вакцинации в 18 поликлиниках.

Вакцинация от коронавируса состоит из двух этапов с промежутком в 21 день. По данным на 3 февраля уже более 7,3 тыс. ростовчан сделали первую прививку, а 389 — вторую. Поставить прививку могут все желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний. С сегодняшнего дня те, кто записался ранее, будут приглашены на вакцинацию в поликлиники города.

Наталья Шинкарева