Ярославским сельхозкооперативам выделили 30 млн рублей

В Ярославской области в 2021 году выделят 31,1 млн руб. на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка.

По словам директора департамента Евгения Сорокина, субсидии и гранты выделяются на развитие материально-технической базы. Он отметил, что всего в этом году на поддержку малых форм хозяйствования области выделят 78,6 млн руб.

«С 2018 по 2020 год финансовую поддержку получили шесть кооперативов Ярославского, Рыбинского, Тутаевского, Ростовского, Даниловского районов на общую сумму 73,5 млн руб.»,— уточнил господин Сорокин.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличены ассигнования на выдачу грантов «Агростартап». Также предусмотрен новый вид грантов – «Агропрогресс». На выплаты по данному направлению смогут претендовать сельхозтоваропроизводители, малые и микропредприятия.

София Бастрыгина