04 февраля, четверг
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Свердловский облсуд оставил под арестом волонтера екатеринбургского штаба Навального

Свердловский областной суд оставил под арестом волонтера екатеринбургского штаба Навального Ирину Норман, сообщили в пресс-службе суда. Напомним, 1 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил госпоже Норман 10 суток ареста за организацию несанкционированного шествия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) 31 января.

Напомним, в шествии в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которое прошло 31 января в Екатеринбурге, по данным регионального министерства общественной безопасности приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы заявили, что собралось до 10 тыс. человек. За все время шествия в отделения полиции доставили 83 человека. За организацию акций 23 и 31 января на 10 суток также арестовали сотрудников штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько и Викторию Райх.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя