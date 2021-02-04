Свердловский облсуд оставил под арестом волонтера екатеринбургского штаба Навального

Свердловский областной суд оставил под арестом волонтера екатеринбургского штаба Навального Ирину Норман, сообщили в пресс-службе суда. Напомним, 1 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил госпоже Норман 10 суток ареста за организацию несанкционированного шествия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) 31 января.

Напомним, в шествии в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которое прошло 31 января в Екатеринбурге, по данным регионального министерства общественной безопасности приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы заявили, что собралось до 10 тыс. человек. За все время шествия в отделения полиции доставили 83 человека. За организацию акций 23 и 31 января на 10 суток также арестовали сотрудников штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько и Викторию Райх.