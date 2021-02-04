Аксенов пригрозил надеть GPS-трекеры на не справляющихся с благоустройством чиновников

Руководителей крымских муниципалитетов обяжут носить GPS-трекеры, если они не улучшат качество контроля выполнения работ по благоустройству дворов и скверов, заявил на совещании по инфраструктурным проектам глава региона Сергей Аксенов.

«Там, где будет понятно, что заваливается работа… мы введем GPS-трекеры. Будем вешать замам той администрации, руководителям, чтобы понимать, где они находятся. Потому что доверия нет. Информация, что поступает от должностных лиц, зачастую не является объективной, честной. Уже видим по результатам прошлого года, что положиться на нее мы не можем»,— отметил глава республики.

Он также сообщил, что для контроля проведения работ по благоустройству в последнюю неделю каждого месяца будет проходить онлайн-совещание с председателями многоквартирных домов, на придомовых территориях которых ведется благоустройство.

Напомним, правительство Крыма получило от правительства Москвы более 4 млрд руб. на благоустройство 154 объектов. Полностью реализовать программу планируют к июлю 2021 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь