В Ленобласти сорван график поставки вакцины от COVID-19

Губернатор Александр Дрозденко в эфире «России 24» заявил, что Ленинградская область полностью реализовала первую партию вакцины от коронавирусной инфекции и еще не получила новую. Слова губернатора цитирует «Интерфакс Северо-Запад».

«Все 10 тысяч доз вакцин, которые мы получили по первому этапу, мы использовали. У нас нет вакцин. Нам сорвали график получения вакцин и на прошлой неделе, и на сегодняшней», — сообщил господин Дрозденко. Он добавил, что власти области рассчитывают возобновить вакцинацию на следующей неделе.

Ранее пресс-служба властей Ленобласти сообщила, что в районах «зеленой зоны» региона «ковидные» ограничения снимут уже 3 февраля.