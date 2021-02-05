«Когда ваша компания на особом счету»

Сегодня мы можем работать откуда угодно, но чувство команды сложно развивать дома, как и концентрироваться или строить нетворкинг. В офисе мы находим единомышленников и оперативнее решаем вопросы во многом благодаря общению. Нет сомнений в том, что офисная среда, особенно для корпораций, остается главным корпоративным приоритетом. Выбирая офис, крупные компании ориентируются на функциональность, технологичность, автономность, удобное и престижное расположение. Это неудивительно — сегодня головной офис компании становится методом репрезентации для бизнеса и местом, где формируется командный дух.
Крупнейшие российские и международные компании предпочитают открывать свои представительства в автономных офисных объектах с отдельным центральным входом и приватным лобби. Для банков или госкорпораций, в частности, также предпочтительно расположение на собственном земельном участке. Кто-то выкупает офисное здание целиком, а кто-то его арендует. Но объединяет их одно — стремление мыслить и действовать масштабно.
На рынке офисной недвижимости класса А таких предложений единицы, как говорят опрошенные эксперты консалтинговых компаний. При этом интерес к обособленным офисным зданиям возрастает со стороны крупных арендаторов и инвесторов. Как правило, такой формат автономной офисной недвижимости предлагается как для продажи единым блоком, так и для аренды под монорезидента.
Именно в этом направлении движется девелопер STONE HEDGE, который к середине 2022 года построит офисное здание класса А с собственной территорией на «Белорусской». Сегодня уже близятся к завершению монолитные работы. Отдельно стоящая офисная башня площадью 14 тыс. м2 станет первым функционирующим бизнес-центром в премиальном деловом квартале STONE Towers. «Объект предполагает уникальную для офисного рынка возможность — снять в аренду или приобрести автономное офисное здание с собственной территорией, вывеской на фасаде и просторной входной группой, при этом с доступом к развитой инфраструктуре всего делового квартала. Это позволит резиденту не дублировать инфраструктурные объекты внутри башни и оптимально организовать внутреннее офисное и общественное пространство. Важным фактором выбора становится локация — сложившийся для арендатора Белорусский деловой район. Отдельно стоящее офисное здание класса А в престижной локации позволит сформировать штаб-квартиру для компании с самыми высокими требованиями к качеству рабочих пространств и возможностей офиса»,— рассказывает о проекте управляющий партнер STONE HEDGE Анастасия Малкова.
Редкое предложение
Востребованный формат современных отдельно стоящих офисных зданий стал особенно актуальным за последние несколько лет. Как правило, такие статусные объекты за счет их приватности и автономности выбирают компании, которым особенно важны имидж и безопасность. По оценке PwC, сегодня выбор для крупных компаний, желающих занять площадь более 5 тыс. м2, в центральных бизнес-локациях весьма ограничен. В целом объем предложения среди крупных офисных блоков сократился в четыре раза, констатируют эксперты.
Альтернативным предложением на офисном рынке для крупной корпорации, которая нацелена на аренду всего офисного здания, могут стать исторические здания в центре города, адаптированные под офисные нужды после капитального ремонта. У такого предложения есть несомненные преимущества: самое выдающееся — максимально центральная локация, а также историческая архитектура. Однако у такого предложения есть и ряд существенных недостатков: во-первых, неоправданно высокая арендная ставка за счет максимально центральной локации при низком качестве инженерных решений и неэффективной планировке, как правило, кабинетного типа, во-вторых, отсутствие парковки. Кроме того, такие офисные здания зачастую расположены вне сложившихся районов высокой деловой активности.
В офисном квартале класса А STONE Towers на «Белорусской» STONE HEDGE объединил свою экспертизу в девелопменте коммерческой недвижимости с опытом бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Что важно, ранее архитекторы фокусировались на жилых объектах премиального сегмента. Сегодня, расширяя компетенции, применяют свой опыт к офисным проектам, внедряя в рабочее пространство комфортные общественные зоны. Это важный прецедент на рынке коммерческой недвижимости, который создает принципиально новый подход к восприятию офисного пространства и имеет все шансы стать трендом. Всего в проекте предусмотрено четыре офисных башни в концепции healthy building («здоровое строительство»). В центре ее философии — повышение продуктивности и комфорта человека, работающего в офисе. Первым функционирующим объектом в деловом квартале в Бумажном проезде между станциями метро «Белорусская» и «Савеловская» станет отдельно стоящее офисное здание класса А.
Место и время
Исторически одним из самых востребованных и престижных районов для бизнес-сообщества считается локация возле станции метро «Белорусская». Современные офисы класса А стали появляться здесь после 2008 года. Сегодня, по статистике Colliers, около 70% офисов в районе «Белорусской» занимают зарубежные компании: PwC, Deloitte, Total, Servier, McKinsey & Company и другие. «Белорусский деловой район — это уже сложившаяся и востребованная локация на карте Москвы для развития офисов класса А благодаря транспортным характеристикам, удобству и существующей инфраструктуре. При этом большая часть арендаторов офисов на “Белорусской” — международные игроки, что в том числе формирует статус локации»,— отмечает Андрей Кухар, директор департамента продаж офисной недвижимости Colliers.
Иметь здесь собственное офисное здание класса А хотели бы многие. Тем более с обособленной территорией, с одной стороны, и доступом ко всей инфраструктуре 24/7 — с другой. Но таких предложений единицы. По данным JLL, в настоящее время в Белорусском деловом районе столицы расположено порядка 500 тыс. м2 качественных офисов. При этом доля свободных площадей оценивается на уровне 4,4% — это минимальный показатель среди субрынков центральных деловых районов. Как уточняют в Colliers, небольшой объем доступного предложения и высокий спрос исторически сформировали в Белорусском деловом районе одни из самых высоких ставок аренды, наравне с «Москва-Сити».
Сегодня ставки аренды для офисов класса А в локации эксперты оценивают на уровне 35–40 тыс. руб. за 1 кв. м в год. При сравнительно высоком диапазоне практически все офисные проекты здесь можно назвать успешными.
Класс А от STONE by Stone Hedge
Предложение STONE HEDGE отвечает заданному тренду, соответствует запросу времени и критериям конечного пользователя. В отдельно стоящем офисном здании класса А в составе квартала STONE Towers учтены все требования современных инвесторов и компаний-арендаторов. Лобби, видовая терраса площадью 600 м2 на последнем, 9-м этаже, подземный и наземный паркинг, собственная территория — главные характеристики надежного, безопасного и статусного офиса. Возможность разместить логотип на фасаде здания станет для крупной корпорации особым преимуществом. В этом автономном здании резиденты смогут круглосуточно пользоваться всей инфраструктурой премиального офисного квартала STONE Towers, площадь которого составит 102 тыс. м2.
Возможность реализации индивидуального дизайн-проекта лобби — одна из главных особенностей автономного офисного здания. В лобби можно организовать небольшое кафе, зону отдыха для гостей или даже конференц-холл. Все внутреннее пространство спроектировано в формате опен-спейс. На нижних этажах здания могут размещаться переговорные и рабочие пространства для сотрудников, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. На верхних — бэк-офис, а на последнем — VIP-приемная с выходом на собственную панорамную террасу.
«Мы, как опытный девелопер в коммерческой недвижимости, идем авангардом на рынке офисов класса А. Активно формируя зонтичный бренд STONE by Stone Hedge, мы детально анализируем как лучший мировой опыт, так и запросы компаний-арендаторов в текущих реалиях. Приоритеты концепции STONE — удобное расположение, развитая инфраструктура и архитектура, основанная на функциональности, лаконичности и минимализме. Качественные офисные площади — это в том числе и выгодная инвестиция. С учетом отложенного спроса, сформировавшегося дефицита качественного предложения и невысокой активности девелоперов в сегменте рост стоимости квадратного метра в зависимости от этапа входа в проект может достигать от 35 до 50%»,— отмечает управляющий партнер STONE HEDGE Анастасия Малкова.