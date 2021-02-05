«Когда ваша компания на особом счету»

Сегодня мы можем работать откуда угодно, но чувство команды сложно развивать дома, как и концентрироваться или строить нетворкинг. В офисе мы находим единомышленников и оперативнее решаем вопросы во многом благодаря общению. Нет сомнений в том, что офисная среда, особенно для корпораций, остается главным корпоративным приоритетом. Выбирая офис, крупные компании ориентируются на функциональность, технологичность, автономность, удобное и престижное расположение. Это неудивительно — сегодня головной офис компании становится методом репрезентации для бизнеса и местом, где формируется командный дух.

Крупнейшие российские и международные компании предпочитают открывать свои представительства в автономных офисных объектах с отдельным центральным входом и приватным лобби. Для банков или госкорпораций, в частности, также предпочтительно расположение на собственном земельном участке. Кто-то выкупает офисное здание целиком, а кто-то его арендует. Но объединяет их одно — стремление мыслить и действовать масштабно.

На рынке офисной недвижимости класса А таких предложений единицы, как говорят опрошенные эксперты консалтинговых компаний. При этом интерес к обособленным офисным зданиям возрастает со стороны крупных арендаторов и инвесторов. Как правило, такой формат автономной офисной недвижимости предлагается как для продажи единым блоком, так и для аренды под монорезидента.

Именно в этом направлении движется девелопер STONE HEDGE, который к середине 2022 года построит офисное здание класса А с собственной территорией на «Белорусской». Сегодня уже близятся к завершению монолитные работы. Отдельно стоящая офисная башня площадью 14 тыс. м2 станет первым функционирующим бизнес-центром в премиальном деловом квартале STONE Towers. «Объект предполагает уникальную для офисного рынка возможность — снять в аренду или приобрести автономное офисное здание с собственной территорией, вывеской на фасаде и просторной входной группой, при этом с доступом к развитой инфраструктуре всего делового квартала. Это позволит резиденту не дублировать инфраструктурные объекты внутри башни и оптимально организовать внутреннее офисное и общественное пространство. Важным фактором выбора становится локация — сложившийся для арендатора Белорусский деловой район. Отдельно стоящее офисное здание класса А в престижной локации позволит сформировать штаб-квартиру для компании с самыми высокими требованиями к качеству рабочих пространств и возможностей офиса»,— рассказывает о проекте управляющий партнер STONE HEDGE Анастасия Малкова.

Фото: Stone Hedge

Редкое предложение

Востребованный формат современных отдельно стоящих офисных зданий стал особенно актуальным за последние несколько лет. Как правило, такие статусные объекты за счет их приватности и автономности выбирают компании, которым особенно важны имидж и безопасность. По оценке PwC, сегодня выбор для крупных компаний, желающих занять площадь более 5 тыс. м2, в центральных бизнес-локациях весьма ограничен. В целом объем предложения среди крупных офисных блоков сократился в четыре раза, констатируют эксперты.

Альтернативным предложением на офисном рынке для крупной корпорации, которая нацелена на аренду всего офисного здания, могут стать исторические здания в центре города, адаптированные под офисные нужды после капитального ремонта. У такого предложения есть несомненные преимущества: самое выдающееся — максимально центральная локация, а также историческая архитектура. Однако у такого предложения есть и ряд существенных недостатков: во-первых, неоправданно высокая арендная ставка за счет максимально центральной локации при низком качестве инженерных решений и неэффективной планировке, как правило, кабинетного типа, во-вторых, отсутствие парковки. Кроме того, такие офисные здания зачастую расположены вне сложившихся районов высокой деловой активности.

Фото: Stone Hedge

В офисном квартале класса А STONE Towers на «Белорусской» STONE HEDGE объединил свою экспертизу в девелопменте коммерческой недвижимости с опытом бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Что важно, ранее архитекторы фокусировались на жилых объектах премиального сегмента. Сегодня, расширяя компетенции, применяют свой опыт к офисным проектам, внедряя в рабочее пространство комфортные общественные зоны. Это важный прецедент на рынке коммерческой недвижимости, который создает принципиально новый подход к восприятию офисного пространства и имеет все шансы стать трендом. Всего в проекте предусмотрено четыре офисных башни в концепции healthy building («здоровое строительство»). В центре ее философии — повышение продуктивности и комфорта человека, работающего в офисе. Первым функционирующим объектом в деловом квартале в Бумажном проезде между станциями метро «Белорусская» и «Савеловская» станет отдельно стоящее офисное здание класса А.

Место и время

Исторически одним из самых востребованных и престижных районов для бизнес-сообщества считается локация возле станции метро «Белорусская». Современные офисы класса А стали появляться здесь после 2008 года. Сегодня, по статистике Colliers, около 70% офисов в районе «Белорусской» занимают зарубежные компании: PwC, Deloitte, Total, Servier, McKinsey & Company и другие. «Белорусский деловой район — это уже сложившаяся и востребованная локация на карте Москвы для развития офисов класса А благодаря транспортным характеристикам, удобству и существующей инфраструктуре. При этом большая часть арендаторов офисов на “Белорусской” — международные игроки, что в том числе формирует статус локации»,— отмечает Андрей Кухар, директор департамента продаж офисной недвижимости Colliers.

Иметь здесь собственное офисное здание класса А хотели бы многие. Тем более с обособленной территорией, с одной стороны, и доступом ко всей инфраструктуре 24/7 — с другой. Но таких предложений единицы. По данным JLL, в настоящее время в Белорусском деловом районе столицы расположено порядка 500 тыс. м2 качественных офисов. При этом доля свободных площадей оценивается на уровне 4,4% — это минимальный показатель среди субрынков центральных деловых районов. Как уточняют в Colliers, небольшой объем доступного предложения и высокий спрос исторически сформировали в Белорусском деловом районе одни из самых высоких ставок аренды, наравне с «Москва-Сити».

Сегодня ставки аренды для офисов класса А в локации эксперты оценивают на уровне 35–40 тыс. руб. за 1 кв. м в год. При сравнительно высоком диапазоне практически все офисные проекты здесь можно назвать успешными.

Класс А от STONE by Stone Hedge

Предложение STONE HEDGE отвечает заданному тренду, соответствует запросу времени и критериям конечного пользователя. В отдельно стоящем офисном здании класса А в составе квартала STONE Towers учтены все требования современных инвесторов и компаний-арендаторов. Лобби, видовая терраса площадью 600 м2 на последнем, 9-м этаже, подземный и наземный паркинг, собственная территория — главные характеристики надежного, безопасного и статусного офиса. Возможность разместить логотип на фасаде здания станет для крупной корпорации особым преимуществом. В этом автономном здании резиденты смогут круглосуточно пользоваться всей инфраструктурой премиального офисного квартала STONE Towers, площадь которого составит 102 тыс. м2.

Дизайн-проект лобби

Возможность реализации индивидуального дизайн-проекта лобби — одна из главных особенностей автономного офисного здания. В лобби можно организовать небольшое кафе, зону отдыха для гостей или даже конференц-холл. Все внутреннее пространство спроектировано в формате опен-спейс. На нижних этажах здания могут размещаться переговорные и рабочие пространства для сотрудников, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. На верхних — бэк-офис, а на последнем — VIP-приемная с выходом на собственную панорамную террасу.

«Мы, как опытный девелопер в коммерческой недвижимости, идем авангардом на рынке офисов класса А. Активно формируя зонтичный бренд STONE by Stone Hedge, мы детально анализируем как лучший мировой опыт, так и запросы компаний-арендаторов в текущих реалиях. Приоритеты концепции STONE — удобное расположение, развитая инфраструктура и архитектура, основанная на функциональности, лаконичности и минимализме. Качественные офисные площади — это в том числе и выгодная инвестиция. С учетом отложенного спроса, сформировавшегося дефицита качественного предложения и невысокой активности девелоперов в сегменте рост стоимости квадратного метра в зависимости от этапа входа в проект может достигать от 35 до 50%»,— отмечает управляющий партнер STONE HEDGE Анастасия Малкова.