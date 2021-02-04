Улицу Циолковского частично перекрыли из-за строительства развязки

Движение по улице Циолковского в Нижнем Новгороде перекрыли с 4 февраля на участке от улицы Культуры до улицы Мирошникова и по улице Культуры от дома №113 до улицы Коперника из-за строительства развязки. Проезд будет закрыт до окончания ремонта, сообщили в мэрии.

На соседних улицах для удобства объезда вводится запрет на парковку транспорта. Также будут установлены три дополнительных светофора – на перекрестках улицы Коммуны и улицы Мирошникова, Юбилейного бульвара и улицы Коперника и на пересечении улицы Федосеенко и улицы Коммуны.

Работы по строительству развязки на улице Циолковского начались летом 2020 года. Как ранее сообщалось, подрядчиком выступило ООО «Дорожная строительная компания». Стоимость контракта составила 4,56 млрд руб. Дорогу планируют открыть в мае 2022 года, но ранее губернатор Глеб Никитин сообщил о готовности сдать участок раньше срока — в декабре 2021 года. На досрочное завершение работ потребуется еще 1 млрд руб.

Анастасия Еремина