УВД Казани отчитается перед мэрией после протестных акций

Управление внутренних дел по Казани отчитается перед городской мэрией после протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Отчет будет заслушан в ходе IV сессии Казгордумы, которая пройдет 5 февраля в Казанской Ратуше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал «Ъ-Казань», по итогам протестов в поддержку Алексея Навального 31 января в Казани были задержаны более 400 человек, по итогам 23 января — более 200.

Всего на заседании Казгордумы планируется обсудить десять тем. Помимо отчета о деятельности УВД в повестку дня, в частности, входят вопросы о внесении изменения в решение Казгордумы «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань», о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов правил землепользования и застройки города, о внесении изменений в регламент думы, о публичных слушаниях по проекту решения думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования г.Казани», о внесении изменений в решение думы «О муниципальных наградах города Казани» и другие вопросы.

Сессия Казгордумы начнется в 10:00 по московскому времени.

"Ъ-Казань"