Под Ярославлем обнаружено загрязнение впадающей в Волгу реки Рыкуши

В городе Тутаеве Ярославской области проведена проверка по факту сообщений о загрязнении реки Рыкуши, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В сообщении отмечается, что проверка проводилась в связи с многочисленными жалобами от жителей города в соцсетях на запах канализации от реки, и на попадание в реку слива канализационных стоков.

По словам председателя комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александра Прибылова, по результатам обследования акватории с использованием средств фотофиксации было обнаружено поступление хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Рыкуша из организованного бетонного выпуска. Для проверки специалисты взяли пробы сточной воды из бетонного выпуска и воды из реки в месте поступления сточных вод.

«В настоящее время проводится административное расследование по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение)»,— уточнили в департаменте.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что, по словам заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова, в 2020 году было составлено 487 протоколов об административных правонарушениях законодательства в сфере охраны окружающей среды. Общая сумма наложенных штрафов составила более 11, 6 млн. рублей.

София Бастрыгина