8% жителей Перми отремонтировали свои квартиры в 2020 году

Каждая 12-я пермская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В среднем по стране ремонтные работы обошлись гражданам в 265 тыс. рублей.

Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 8% семей из Перми, что соответствует общероссийскому показателю. Большинство пермяков (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удаленной работы качество жилья стало особенно важным. Еще 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены (на этот вид работ приходится 34,3% общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Респонденты занимались также обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%). На ремонт в среднем по стране россияне потратили 265 тыс. рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Более половины россиян (51%) копят средства на ремонт своих квартир, 13% для этих целей берут кредиты или занимают у своих родственников или знакомых. Менее трети респондентов (29%) могут оплатить работы по ремонту из текущих доходов. Такие результаты показало исследование «Сбербанк страхования». Чтобы обезопасить себя и свой ремонт на случай непредвиденных обстоятельств, например потопа, многие предпочитают застраховать квартиру. В этом случае при возникновении проблем полис покрывает урон, причем не только который нанесен жилью, но и бытовой технике, мебели, внутренним интерьерам и так далее. По итогам 2020 года, «Сбербанк страхованием» было урегулировано около 10,7 тыс. страховых случаев по программам «Защита дома+» и страхования ипотеки – по сравнению с 2019 годом рост составил 20%. Общий объем выплат по итогам 2020 года – около 1 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом рост составил 30%».

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхования» покрывает самые распространенные риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» и на сайте страховой компании. Наиболее распространенные страховые случаи в «Сбербанк страховании» рассматриваются по упрощенной процедуре «Зеленый коридор» в течение пяти рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно в мобильном приложении «СберОсмотр».

Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов.