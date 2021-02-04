В Липецкую область поступило более 14 тыс. доз вакцины от COVID-19

Липецкая область получила очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в администрации Липецкой области. Из поступивших более чем 14 тыс. доз 2,7 тыс. доз уже распределили по медучреждениям облцентра, а также Елецкого, Грязинского, Задонского, Добровского и Хлевенского районов, рассказали в региональном управлении здравоохранения. Еще 11,34 тыс. доз сегодня поступило на аптечный склад и уже завтра будет доставляться в районы и города области.

«Вакцина хранится в морозильных камерах при температуре -18 градусов, ампулы в специальных термобоксах доставляют в поликлиники. Одна ампула рассчитана на пять доз. Вакцинация проходит в два этапа, с периодичностью в 21 день. Прививку от COVID-19 в поликлиниках могут получить все желающие граждане с 18 лет бесплатно, по полису ОМС»,— напомнили в облздраве.

По данным администрации Липецкой области, первую прививку против COVID-19 уже получили более 20 тыс. человек, из них 40% — это люди старше трудоспособного возраста, 22% — граждане с хроническими болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы, 38% — лица из групп профессионального риска.

Подробнее о старте вакцинации от коронавируса в макрорегионе — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Валерия Розбот