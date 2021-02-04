В Краснодарском крае за сутки умерли 18 человек с подтвержденным COVID-19

За минувшие сутки на Кубани скончались 18 пациентов с диагностированным коронавирусом, сообщили в оперативном штабе региона. Возраст умерших составляет от 56 до 85 лет. Подчеркивается, что у всех пациентов развилась внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения, а также были сопутствующие хронические заболевания.

Две женщины в возрасте 66 и 76 лет умерли в краевом клиническом госпитале ветеранов войн. В Усть-Лабинской ЦРБ скончались двое мужчин и женщина в возрасте от 62 до 70 лет. Умершие были жителями Гулькевичского, Выселковского и Усть-Лабинского районов.

В Новороссийске в горбольнице №1 и инфекционной больнице №3 умерли двое мужчин и женщина в возрасте от 62 до 76 лет. В Северской ЦРБ не удалось спасти 83-летнего туапсинца и 74-летнюю женщину. В Крымской ЦРБ умерли 85-летняя пациентка и 60-летний мужчина. В городской больнице Армавира скончались три женщины в возрасте от 71 года до 85 лет. 56-летняя жительница Белоглинского района умерла в Тихорецкой ЦРБ. В районной больнице №3 Туапсе и инфекционной больнице №2 Сочи скончались местные жители в возрасте 71 год и 85 лет.

Как писал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболели 182 человека, выздоровели 351 пациент. Среди новых заболевших 105 женщин и 77 мужчин, включая 16 детей. Самому младшему пациенту два месяца, старшему - 87 лет.

Наталья Решетняк