За сутки на Кубани коронавирусом заболели 182 человека

За минувшие сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболели 182 человека, выздоровели 351 пациент, умерли 18. Об этом сообщили 4 февраля в региональном оперштабе.

Среди новых заболевших 105 женщин и 77 мужчин, включая 16 детей. Самому младшему пациенту два месяца, старшему - 87 лет. Всего за сутки проведено 8 066 тестов.

В Краснодаре заболели 50 человек. В Новороссийске - 19. В Динском районе - 11. По десять новых пациентов зарегистрировано в Горячем Ключе и Туапсинском районе. В Сочи и Выселковском районе – по девять. В Армавире и Усть-Лабинском районе - по восемь. В Белореченском районе - семь. В Тимашевском и Мостовском районах - по пять. В Кореновском, Курганинском, Тихорецком и Павловском районах – по четыре. По три случая выявили в Кущевском и Белоглинском районах. В Новокубанском, Успенском районах и Анапе – по два. В Геленджике, Ленинградском и Отрадненском районах - по одному новому пациенту.

В настоящее время в стационарах находится 1 447 человек, еще 5 596 лечатся на дому. 91 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо – на ЭКМО.

Общее количество заболевших коронавирусом кубанцев составляет 34 411 человек, среди которых 2 584 детей. Из этого числа выздоровели 25 826 пациентов уже выписались с выздоровлением, 1 542 жителя скончались.

Наталья Решетняк