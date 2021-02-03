Объем выдачи ипотеки в «тюменской матрешке» вырос на 50%

В 2020 году жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО-Югра, ЯНАО) взяли больше 72 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 189 млрд руб., сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Это на 50% больше, чем в 2019 году.

Наибольший прирост был зарегистрирован в Югре, говорится в сообщении. За год жители округа оформили более 34 тыс. ипотек на сумму 95 млрд руб., что на 54% выше показателей 2019 года. В Тюменской области объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 50%: за 2020 год жители области взяли 26 тыс. кредитов на сумму 58 млрд руб. Ямальцам выдали 12 тыс. кредитов на сумму 36 млрд руб. – это на 34% больше, чем в предыдущем году.

«Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит и удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России», — сообщило Уральское ГУ Центробанка.

Средний размер ипотеки на Ямале составляет 3 млн руб., в ХМАО — 2,7 млн руб. в Тюменской области — 2,3 млн руб. Средний срок — 18 лет и 10 месяцев. Задолженность по ипотечным кредитам в «тюменской матрешке» выросла за 2020 год на 14% и составила 468 млрд руб. По данным Банка России, доля просроченной задолженности при этом составляет менее 1%.

Михаил Мананников