В больнице умер получивший шесть путь от охранника житель Ижевска

20-летний ранее судимый житель Ижевска, в которого ранее шесть раз выстрелил сотрудник ЧОП, после совершивший суицид, умер в больнице. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на сестру погибшего и пресс-службе СКР по Удмуртии.

По словам сестры погибшего, конфликт начался в одном из ломбардов по ул. Орджоникидзе. Ижевчанин зашел туда, но работники попросили его покинуть помещение. Затем, после отказа мужчины, они вызвали охрану.

Прибывшие на место сотрудники ЧОП, по словам девушки, избили ее брата и повезли в отдел полиции. Там мужчина написал в отношении охранников ответное заявление, а полицейские дали ему направление на судмедэкспертизу.

На улице один из охранников достал служебное оружие и шесть раз выстрелил в мужчину. После этого сотрудник ЧОП совершил суицид. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«У брата три раза останавливалось сердце. Несмотря ни на что, он жил восемь дней. Потом его перевели в другую больницу, и там он скончался через два дня»,— рассказала сестра погибшего.