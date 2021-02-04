Генерального директора соцсети Parler отправили в отставку

Совет директоров американской социальной сети Parler принял решение уволить ее генерального директора и сооснователя Джона Матце. Об этом сам господин Матце написал в обращении к сотрудникам, оказавшемся в распоряжении The Wall Street Journal и некоторых других американских СМИ, он объяснил свое увольнение разным видением будущего компании.

Напомним, Parler — соцсеть, позиционирующая себя как более свободная и менее модерируемая альтернатива традиционным платформам,— оказалась в центре внимания в начале января. Она была одной из самых известных платформ у приверженцев консервативных взглядов. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа соцсеть обвинили в том, что координация нападения на Капитолий проводилась именно с ее помощью. Amazon принял решение отключить ее от хостинга, с тех пор Parler не может полноценно работать.

Руководство соцсети ищет возможности восстановления ее деятельности. «В последние несколько месяцев я встречал постоянное сопротивление моему видению продукта, моей твердой вере в свободу слова и моему взгляду на то, как должна управляться Parler. Например, я выступал за большую стабильность продукта и за то, что я считал более эффективным подходом к модерации контента»,— рассказывает господин Матце. По его словам, сейчас совет директоров контролирует Ребекка Мерсер — инвестор, с самого начала вкладывавшая деньги в Parler и известная своими консервативными взглядами. Господин Матце также отметил, что перед своим увольнением он пытался изменить правила модерации в соцсети так, чтобы ее можно было вернуть в магазины приложений Google и Apple. Как заявил еще один инвестор Parler, ведущий и блогер правых взглядов Дэн Бонджино, господин Матце несет ответственность за «действительно плохие решения», которые привели к тому, что соцсеть была отключена от хостинга.

О том, как получают распространение альтернативные социальные сети, читайте в материале «Свобода Parler».

Яна Рождественская