В Театре на Малой Бронной сменился директор

Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной, который он занимал с 2007 года, сообщается на сайте театра. Его сменит Елена Мироненко.

«Константин Чернышев покидает пост директора Театра на Малой Бронной. Приказом департамента культуры города Москвы в должность директора Театра на Малой Бронной вступает Елена Мироненко»,— говорится в сообщении.

До этого госпожа Мироненко возглавляла музейный комплекс «Дорога памяти» Главного храма вооруженных сил РФ, была министром культуры Красноярского края, руководила координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при Министерстве культуры РФ и была директором Музея геологии Центральной Сибири GEOS.