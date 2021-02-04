В 2020 году на поддержку МСП в Свердловской области выделили 4,8 млрд рублей

За 2020 год в Свредловской области на поддержку малого и среднего бизнеса направлено 4,8 млрд руб. Об этом на пресс-конференции рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Как объяснила министр, 863,7 млн руб. были выделены из федерального бюджета, 534,9 — из областного и 3,47 млрд руб. — это гарантийный фонд, фонд микрокредитования и льготного кредитования.

В 2021 году по словам госпожи Казаковой, в качестве финансовой поддержки будет направлено 301,6 млн руб. Из них 46,3 областной бюджет, 255,3 — федеральный. Поддержка из фонда микрокредитования и гарантийного фонда составит 4,5 млрд руб.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх рассказала, что за 2020 год в регионе закрылось 8,5 тысяч компаний МСП. Так, на 10 января 2020 в Свердловской области действовало 201,9 тыс. субъект предпринимательства. На 10 января 2021 их количество сократилось до 193,3 тыс. субъектов.