В петербургском комитете по туризму озвучили сроки восстановления отрасли

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев заявил, что город рассчитывает вернуться к доковидным показателям по уровню туризма за 2,5 года. Об этом он сообщил телеканалу «78».

Городские власти намерены предпринимать меры по восстановлению турпотока сразу после того, как пандемия пойдет на спад. И хотя эксперты отрасли расходятся во мнении, когда можно будет говорить о восстановлении, Смольный ориентируется на цифру в 2,5 года. По словам господина Корнеева, роста удасться добиться благодаря работе в информационном пространстве, налаживанию контактов с партнерами и иностранными фирмами.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что Петербург вошел в третий этап продленной до июня программы туристического кэшбэка.