В Свердловской области стоимость жилья в новостройках выросла на 14%, на вторичном рынке — на 9% Количество предложений многокомнатных квартир сократилось

В Свердловской области выросли цены на квартиры в новостройках на 14%, об этом на пресс-конференции рассказал министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

По его словам, средняя стоимость одного кв. м строящегося жилья составляет 47 тыс. руб., что примерно на 3,5% выше чем в прошлом году. Рост цен на квартиры в новостройках составил 14%.

«В эпоху пандемии резко увеличилась стоимость привлеченного труда, то есть отсутствует свободный рынок трудовых ресурсов, который раньше подпитывался за счет гастарбайтеров. Сегодня мы понимаем, что этот рынок достаточно дефицитен. Стоимость рабочей силы возросла, а также возросла стоимость некоторых материалов. Поэтому ощутимо выросла стоимость жилья на первичном рынке – на 14%»,— рассказал Михаил Волков, добавив, что ситуация на рынке жилья остается стабильной.

Как рассказала президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева, с начала 2020 года к осени предложения на первичном рынке жилья немного снизилось с 24,5 тыс. квартир до 19 тыс. квартир, к концу года количество предложений начало расти. Сейчас на продажу выставлено около 20 тыс. квартир, но это все равно на 17% меньше, чем год назад. Максимальное сжатие рынка произошло в комфорт-классе — минус 40%. Количество квартир в эконом-классе практически не уменьшилось.

«Если смотреть структурно, то мы увидим, что рос выбор студий и заметно сокращался выбор 2-3 комнатных квартир. Сегодня больше 16% всех предложений – это студии, еще 34% — однокомнатные квартиры. То есть для семейных покупателей ситуация с выбором жилья в новостройках складывается все хуже и хуже. Средняя площадь квартир в новостройках также снизилась с 57 кв. м до 51 кв. м»,— рассказала Илона Соболева.

По словам госпожи Соболевой, рост цен на вторичном рынке составил 9%. «Цифры не кажутся большими, но не будем забывать, что рост происходит на фоне низкой инфляции и стагнирующих доходов населения»,— отметила она.

Вторичный рынок, по сравнению с первичным, показал гораздо большее сокращение предложений — минус 31%, но с выбором многокомнатных квартир дела на вторичке обстоят лучше.

По данным эксперта УПН, за 2020 год на первичном рынке было совершено 28 тыс. сделок и столько же на вторичном. «Впервые количество сделок сравнялось. По новостройкам мы видим рост количества сделок на 35%. Среди вторичного жилья мы видим спад на 7%»,— отметила госпожа Соболева.

Также по ее словам, цены на жилье эконом-класса выросли на 17%, а рост цен до 20% уже нивелирует выгоду от низкой ипотечной ставки с точки зрения ежемесячного платежа.